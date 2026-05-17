Genoa Milan streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Oggi, domenica 17 maggio 2026, alle ore 12, si gioca la partita di Serie A tra Genoa e Milan allo stadio Marassi di Genova. L'incontro è valido per la 37esima giornata del campionato 2025-2026. La sfida sarà trasmessa in diretta streaming e in televisione, con le probabili formazioni che sono state annunciate prima del calcio d’inizio. La partita vedrà le due squadre confrontarsi in un match che chiude la penultima settimana del campionato.

Genoa Milan streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. GENOA MILAN STREAMING TV – Oggi, domenica 17 maggio 2026, alle ore 12 Genoa e Milan scendono in campo allo stadio Marassi di Genova, partita valida per la 37esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Genoa Milan in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Genoa e Milan sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

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