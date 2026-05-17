Serale di Amici anticipazioni della finalissima 17 maggio | chi sono i finalisti gli ospiti e tutti i premi in palio

Da today.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera si svolgerà la finale di Amici 25, con la puntata trasmessa in diretta. La conduttrice ha spostato la messa in onda rispetto alla consueta programmazione, poiché ieri sera su Rai1 si è tenuta la finalissima dell’Eurovision Song Contest. Sono stati annunciati i finalisti e gli ospiti previsti, mentre i premi in palio sono stati resi noti. La serata coinvolge anche il pubblico con le esibizioni e le performance dei concorrenti ancora in gara.

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Questa sera andrà in onda la finalissima di Amici 25. Maria De Filippi ha deciso di cambiare il giorno della diretta, in quanto ieri sera, sabato 16 maggio, su Rai1 è andata in onda la finalissima dell'Eurovision Song Contest. Una scelta ormai quasi “di tradizione” che era già adottata nella. 🔗 Leggi su Today.it

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AMICI 25 - ANTICIPAZIONI SEMIFINALE 9 MAGGIO - ECCO CHI SONO I FINALISTI

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