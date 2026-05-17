Senato Meloni affronta le opposizioni | nodi economici e debito

Il Parlamento ha ospitato un dibattito tra il governo e le opposizioni, con il primo ministro che ha affrontato temi legati all’economia e al debito pubblico. Sono state poste domande su come il governo intenda ridurre il livello di indebitamento rispetto agli altri paesi europei e quali misure adotterà per far fronte alla fine dei fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La discussione si è concentrata sulle strategie economiche e sugli strumenti disponibili per gestire le sfide finanziarie.

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