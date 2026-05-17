Scoperte fabbriche di soldi falsi in Toscana tre arresti

Nella regione Toscana sono state sequestrate due strutture clandestine, definite “fabbriche di soldi falsi”, situate a Prato e Quarrata. Le forze dell’ordine hanno arrestato tre persone coinvolte nelle attività illecite. All’interno di queste aree sono state trovate e confiscate numerose monete contraffatte, realizzate illegalmente. Le indagini sono ancora in corso per verificare eventuali collegamenti con altre reti di falsificazione. Le operazioni hanno portato alla chiusura delle due attività illegali e all’arresto dei soggetti coinvolti.

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