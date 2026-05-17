Scoperte fabbriche di soldi falsi in Toscana tre arresti
Nella regione Toscana sono state sequestrate due strutture clandestine, definite “fabbriche di soldi falsi”, situate a Prato e Quarrata. Le forze dell’ordine hanno arrestato tre persone coinvolte nelle attività illecite. All’interno di queste aree sono state trovate e confiscate numerose monete contraffatte, realizzate illegalmente. Le indagini sono ancora in corso per verificare eventuali collegamenti con altre reti di falsificazione. Le operazioni hanno portato alla chiusura delle due attività illegali e all’arresto dei soggetti coinvolti.
Due vere e proprie zecche clandestine, una a Prato e l'altra a Quarrata, all'interno del quale venivano coniate monete false. È quel che avrebbe fatto emergere l'indagine condotta dalla procura di Prato, al termine della quale è stato eseguito un provvedimento di fermo nei confronti di cinque. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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