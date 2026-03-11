Fermati in via Emilia Est con proiettili grimaldelli e soldi falsi | denunciate tre persone
Durante un normale controllo sulla via Emilia Est a Modena, le forze dell’ordine hanno trovato tre persone con proiettili, strumenti da scasso e denaro falso. Le tre persone sono state denunciate. La polizia ha sequestrato gli oggetti trovati e avviato le procedure di identificazione. L’intervento si è concluso senza ulteriori incidenti.
