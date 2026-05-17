Un incidente si è verificato ieri mattina lungo la statale Adriatica a San Benedetto, coinvolgendo tre veicoli all’incrocio con via Arturo Graf, vicino a un grande centro commerciale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica. Un ragazzo è rimasto ferito nell’incidente, mentre la strada ha subito disagi e rallentamenti a causa delle operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi coinvolti.

Disagi sulla statale Adriatica a San Benedetto a seguito dello scontro fra tre auto accaduto nella mattina di ieri all’incrocio con via Arturo Graf, di fianco a un grande centro commerciale. Vi sono rimaste convolte due Mercedes classe A ed una Volkswagen Up che dopo l’impatto è finita sul marciapiede dove, per fortuna, in quel momento non vi erano pedoni di passaggio. Sul posto la centrale operativa del 118 di Ascoli ha inviato un equipaggio della potes che ha soccorso un ragazzo di 28 anni, le cui condizioni, inizialmente erano apparse complicate. Una volta visitato dal medico dell’emergenza, il quadro clinico si è subito ridimensionato. Trasportato al pronto soccorso di San Benedetto, il giovane è stato sottoposto agli accertamenti richiesti dal caso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scontro tra tre auto lungo la Adriatica, ferito un ragazzo

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