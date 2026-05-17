Schiavone | Riqualificazione della scogliera Acqua di Cristo

L’amministrazione comunale ha annunciato un progetto di riqualificazione della scogliera chiamata Acqua di Cristo. La proposta prevede interventi di sistemazione e miglioramento delle aree costiere, con l’obiettivo di rendere più accessibile e sicura la zona per i cittadini e i visitatori. La comunicazione ufficiale indica che i lavori sono in fase di definizione e che sono stati coinvolti diversi uffici tecnici e urbanistici per pianificare le attività. Non sono stati ancora forniti dettagli sui tempi di realizzazione o sui costi previsti.

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