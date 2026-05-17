Santa Maria Hoè | dalla Regione risorse per la difesa del territorio
Il comune di Santa Maria Hoè ha ricevuto dalla Regione Lombardia un finanziamento totale di 315 mila euro destinato a due interventi specifici. Le risorse sono state concesse per sostenere progetti rivolti alla tutela ambientale, in particolare alla salvaguardia del suolo e alla riduzione del rischio idrogeologico. Questi interventi mirano a rafforzare le misure di sicurezza e prevenzione nel territorio comunale. La decisione della Regione si inserisce in un piano più ampio di interventi per la tutela del territorio e la prevenzione dei danni ambientali.
Santa Maria Hoè mette mano alla sicurezza ambientale: Regione Lombardia ha assegnato al comune brianzolo un contributo complessivo di 315mila euro a sostegno di due importanti progetti dedicati alla difesa del suolo e alla mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio.Il primo riguarda la. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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