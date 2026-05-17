Salone del Libro 2026 Fiorello scherza su Sal Da Vinci | Non ce l' ha fatta gli siamo vicini

Durante l’evento del Salone del Libro di Torino, un episodio ha coinvolto il cantante e showman mentre presentava il nuovo libro di un critico televisivo insieme a un giornalista. In quella occasione, ha fatto una battuta rivolta all’interprete della lingua dei segni riguardo a una canzone di Sal Da Vinci. Il pubblico ha assistito a un momento spontaneo e leggero, che ha suscitato risate tra i presenti. La scena si è svolta sul palco, nel corso di un incontro dedicato alla presentazione editoriale.

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