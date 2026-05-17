Salone del Libro 2026 Fiorello scherza su Sal Da Vinci | Non ce l' ha fatta gli siamo vicini
Durante l’evento del Salone del Libro di Torino, un episodio ha coinvolto il cantante e showman mentre presentava il nuovo libro di un critico televisivo insieme a un giornalista. In quella occasione, ha fatto una battuta rivolta all’interprete della lingua dei segni riguardo a una canzone di Sal Da Vinci. Il pubblico ha assistito a un momento spontaneo e leggero, che ha suscitato risate tra i presenti. La scena si è svolta sul palco, nel corso di un incontro dedicato alla presentazione editoriale.
Fiorello, sul palco del Salone del Libro di Torino, presentando con Aldo Grasso il nuovo libro del critico televisivo, crea un momento divertente scherzando con l’interprete della lingua dei segni sulla canzone di Sal Da Vinci ‘Per sempre sì’. Quindi lo showman siciliano ha scherzato sulla mancata vittoria del cantante partenopeo all’Eurovision: “Non ce l’ha fatta ma gli siamo vicini, è una bella persona”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
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