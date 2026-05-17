Nella notte, sotto la scalinata della Barcaccia, si svolge l’evento Rules, che quest’anno prevede di far rivivere un luogo diverso di volta in volta. L’atmosfera ricorda quella di una grande città europea, con un’aria di festa che si mescola ai profumi di piadina e alle voci dei giovani che scendono da piazza Saffi verso le rampe. L’evento si ripete annualmente, trasformando spazi pubblici in punti di incontro e musica, senza legarsi a un luogo fisso.

Sembrava di essere a Berlino, però con l’odore della piadina e i ragazzi che scendono da piazza Saffi verso le rampe della Barcaccia. Venerdì sera il parcheggio sotterraneo ai piedi del San Domenico ha cambiato volto assumendo per qualche ora un’anima più industriale: il cemento vibra sotto i bassi della musica mentre i neon riportano fuori dal buio i murales. È l’atmosfera di ‘Rules’, l’evento promosso da You Cafè che ha portato nel cuore del centro storico una scena urbana dal sapore underground, richiamando centinaia di persone. "Non ballare", recitano alcuni cartelli appesi. Una provocazione ironica dentro una serata costruita interamente sul ritmo, mentre attorno giovani e non solo continuano a muoversi sotto cassa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rules, il ritmo della notte sotto la Barcaccia: "Ogni anno faremo vivere un luogo diverso"

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