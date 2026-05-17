Il rossetto corallo torna di tendenza come scelta di stile durante i mesi caldi, offrendo un’alternativa al fondotinta e donando un tocco di energia vibrante al viso. Le tendenze beauty attuali puntano a un look pulito e naturale, preferendo prodotti che si integrano senza appesantire. La scelta di questo colore evidenzia una preferenza per tonalità luminose e vivaci, in contrasto con le texture più leggere e sottili che caratterizzano le ultime stagioni.

Life&People.it Costruire l’eleganza sottraendo materia è l’imperativo dei mesi caldi alle porte e per cui le tendenze beauty cercano una pulizia che non si sciolga. La base viso fluida e strutturata sfuma quindi fino a dissolversi, lasciando l’incarnato più esposto e più autentico, affinché la pelle nuda non perda tridimensionalità, serve tuttavia un punto di fuga visivo. Questo fulcro, capace di calibrare i volumi in modo innovativo ma richiamando il passato, è il rossetto corallo; tonalità audace e misurata, più rassicurante del carminio e più incisiva delle basi neutre fonde la brillantezza dell’arancio e la morbidezza del rosa, dettaglio fulmineo capace di sostituire da solo un’intera routine di bellezza. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Rossetto corallo: l’energia vibrante che illumina e sostituisce il fondotinta

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