Klizia torna con energia | online il videoclip ufficiale di Rossetto Remix

Klizia ha pubblicato il videoclip ufficiale di “Rossetto Remix”, una versione aggiornata del suo brano più noto. Il video è stato reso disponibile online e ripropone la stessa energia che ha reso il brano popolare. La canzone, considerata tra le più rappresentative dell’artista, continua a essere al centro dell’attenzione musicale. La pubblicazione del video segna un nuovo capitolo per il brano.

Ci sono brani con una forza tale che continuano a raccontare qualcosa anche quando il tempo passa. È il caso di “Rossetto”, uno dei brani più rappresentativi di Klizia, che oggi torna a brillare con una nuova energia grazie alla pubblicazione del videoclip ufficiale di “Rossetto Remix”. La versione originale di “Rossetto”, pubblicata nel settembre 2024, ha segnato un momento importante nel percorso artistico della cantante, superando le 10.000 visualizzazioni e conquistando l’attenzione del pubblico grazie a un messaggio semplice ma potente: la ricerca del coraggio di essere sé stessi. Oggi quel brano torna a vivere sotto una nuova luce.. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Klizia torna con energia: online il videoclip ufficiale di “Rossetto Remix” Articoli correlati Leggi anche: Raf torna a Sanremo con “Ora e per sempre”: online il videoclip ufficiale Elettra Lamborghini torna a Sanremo: online il videoclip di “Voilà”Elettra Lamborghini pubblica il video di “Voilà”, il brano in gara a Sanremo 2026: estetica pop, piume e ritmo alla Carrà.