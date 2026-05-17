Roma paralizzata | sciopero treni e Atac caos anche nel traffico

A Roma si registrano disagi a causa di uno sciopero che coinvolge treni e il trasporto pubblico locale. Durante le ore di protesta, alcune fasce orarie vedono comunque garantito il servizio, mentre altre sono completamente ferme. La situazione si ripercuote anche sul traffico, che si intensifica in diverse zone della città. I cantieri lungo via Ardeatina, già in corso, complicano ulteriormente la mobilità, creando ulteriori rallentamenti e disagi per gli automobilisti.

? Punti chiave Quali fasce orarie garantiscono il servizio per pendolari e autobus?. Come influenzeranno i cantieri stradali la viabilità su via Ardeatina?. Dove si concentreranno i maggiori blocchi del traffico domani?. Quando tornerà alla normalità il servizio ferroviario nazionale?.? In Breve Sciopero FS, Trenord e TPER dalle 21 di domenica fino alle 21 di lunedì.. Servizi Atac garantiti solo dalle 0:00 alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00.. Cantieri su via Ardeatina e via Prenestina causano code e deviazioni veicolari.. Fasce ferroviarie garantite tra le 6-9 e le 18-21 del lunedì 18 maggio.. Sciopero ferroviario nazionale e blocco Atac per 24 ore colpiscono Roma tra stasera, domenica 17 maggio, e domani, lunedì 18 maggio, con pesanti disagi previsti per i pendolari e gli automobilisti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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