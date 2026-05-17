Domenica si disputa il derby tra Roma e Lazio, partita della 37esima giornata di Serie A. Le formazioni ufficiali sono state rese note, e i tifosi potranno seguirla sia in diretta televisiva che in streaming. L’orario di inizio è stato confermato, mentre l’allenatore della squadra ospite cerca punti utili per qualificarsi alla Champions League. La partita ha suscitato attese e discussioni nelle ultime settimane a causa di vari cambi di orario e polemiche legate all’organizzazione.

Dopo giorni di attese, polemiche e cambi d'orario Roma è pronta ad accogliere il derby, valido come big match della 37esima giornata di Serie A. La Roma sta cercando di completare una rimonta Champions, i biancocelesti vengono da una cocente sconfitta in finale di Coppa Italia contro l'Inter e da un finale di campionato che li condanna ad una mancata partecipazione europea per il secondo anno di fila (non accadeva dal biennio 2005-2007). La volata europea passa dunque anche e soprattutto per questo derby, ricco di polemiche relative all'orario e da non fallire se i giallorossi vogliono tornare a calcare l'Europa più prestigiosa dopo sette anni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Roma-Lazio: formazioni ufficiali, dove vederla (tv e streaming) e orario del derby. Gasperini a caccia di punti Champions

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lazio-Roma 1-2 | Thøgersen decide il Derby della Capitale |

Sullo stesso argomento

Milan-Inter: formazioni ufficiali, dove vederla (tv e streaming) e orario del derby. Classifica Serie AL'attesissimo derby della Madonnina tra Milan e Inter accende la 28ª giornata di Serie A.

Lazio-Milan: formazioni ufficiali, dove vederla (in tv e streaming), orario del big match di Serie ALa domenica di Serie A si conclude allo stadio Olimpico di Roma, teatro del big match tra Lazio e Milan.

#RomaLazio Le formazioni ufficiali ? x.com

Roma-Lazio, formazioni ufficiali: Pisilli preferito a Soulé. Dia guida l'attacco biancocelesteDi seguito le formazioni ufficiali di Roma-Lazio, valida per la 37ª giornata di Serie A: Gasperini senza Kone, al suo posto El Aynaoui al fianco di Cristante in mediana. tuttomercatoweb.com

LIVE - Roma-Lazio, le formazioni ufficiali: c'è Cristante dietro Dybala e Malen davantiI giallorossi in campo per la penultima stagionale, l'ultima all'Olimpico: è il derby di Roma. Calcio d'inizio alle 12, in ballo (per noi) c'è un posto in Champions ... ilromanista.eu