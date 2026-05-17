Roma-Lazio | dove vederla in streaming gratis e diretta tv
Oggi si disputa la partita tra Roma e Lazio, un evento che coinvolge tutta la città e attira l’attenzione di molti appassionati. La sfida si gioca in uno stadio di grande rilievo e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. Le piattaforme disponibili permettono di seguire l’incontro senza costi aggiuntivi, offrendo diverse opzioni per chi desidera seguire la partita in tempo reale. L’appuntamento è alle ore stabilite, con tifoserie pronte a sostenere le proprie squadre.
Ci siamo, il momento della verità è arrivato. Non è una domenica qualunque, perché la Capitale si ferma per la partita che vale una stagione intera. Oggi, domenica 17 maggio, lo Stadio Olimpico accende i riflettori su un caldissimo Roma-Lazio. Un incrocio fondamentale, valido per la penultima giornata di campionato, che quest’anno porta con sé una particolarità non da poco: un insolito calcio d’inizio alle ore 12:00. Una decisione presa dalle autorità per motivi di ordine pubblico, incastrandosi con gli Internazionali di Tennis al Foro Italico, che mette a dura prova le coronarie di noi tifosi giallorossi già dall’ora di pranzo. C’è in palio l’Europa, ma soprattutto la supremazia cittadina. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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