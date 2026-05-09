Lazio-Inter | dove vederla in TV e streaming gratis? Guida al big match

Da sololaroma.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il match tra Lazio e Inter si disputa nel corso della 36ª giornata di Serie A. La partita si svolge allo stadio di Roma e sarà trasmessa in diretta TV e in streaming gratuito. Gli spettatori potranno seguire l'incontro su canali e piattaforme accessibili senza costi aggiuntivi, secondo le modalità indicate dalle emittenti e dai servizi di streaming ufficiali. La sfida mette di fronte due squadre che occupano posizioni di rilievo nella classifica del campionato.

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Il sabato della 36ª giornata di Serie A si apre con una sfida che emana il fascino dei grandi classici. Oggi, 9 maggio 2026, alle ore 18:00, lo Stadio Olimpico ospita Lazio-Inter. Da sponda giallorossa, guardiamo a questo match con il distacco di chi osserva i rivali cittadini, ma anche con la curiosità di vedere se l’armata nerazzurra, già proiettata verso vette record, troverà ostacoli sul suo cammino. Per i biancocelesti è l’occasione di riscattare un trend negativo contro la capolista, mentre per gli uomini di Chivu l’obiettivo è superare se stessi e i punteggi storici del club. Lazio-Inter in streaming gratis: dove seguire la sfida. È...🔗 Leggi su Sololaroma.it

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