Nel suo ultimo romanzo, Omicidi srl, l’autore cita una battuta di un film, in cui si afferma che mentre commettere un omicidio può sembrare semplice, trovare un parcheggio lo è molto di più. Questa affermazione viene utilizzata come introduzione a una riflessione sulla complessità delle attività legate all’omicidio, tema centrale del libro. L’autore ha deciso di iniziare così, lasciando intendere che dietro ogni crimine ci sono sfide e difficoltà spesso sottovalutate.

"L’omicidio è facile, è il parcheggio che è difficile". La battuta di Walter Matthau nei panni del killer professionista Trabucco del film Buddy Buddy è il perfetto aforisma che Alessandro Robecchi pone all’inizio del suo ultimo romanzo Omicidi srl. Dove il lettore ha il piacere di ritrovare i due sicari già protagonisti de Il tallone del killer, ovvero il Biondo e Quello con la cravatta. La coppia di malviventi, si sa, gestisce una piccola azienda il cui core business è l’omicidio su commissione e segue due dogmi assoluti: la massima sicurezza e l’arte di far apparire ogni morte come un incidente casuale. Stavolta però il gioco si fa duro, gli imprevisti aumentano, i piani falliscono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Robecchi: "Fare il killer è un lavoro difficile"

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Alessandro Robecchi

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