Due uomini vengono descritti come killer, uno noto come il Biondo e l’altro come Quello con la cravatta. In un contesto che sembra coinvolgere elementi di tensione o violenza, si fa riferimento a un’atmosfera carica di colpi di scena e riferimenti a un’esibizione di free jazz di Robecchi, che ha ricevuto consensi. La narrazione presenta personaggi e situazioni che mescolano elementi di suspense e cultura.

Rieccoli, quei due. Il Biondo e Quello con la cravatta, due killer spietati, anche se un po’ troppo fissati con l’aziendalismo. Lavorano in coppia da sempre, sono titolari della Snap srl, una società che conoscono soltanto loro, visto che il core business sono gli omicidi, ma che si ostinano a gestire come se facesse consulenza aziendale, con tanto di bilanci, budget, assicurazioni, contenimento dei costi, orari di lavoro e procedure operative. Li abbiamo conosciuti a casa altrui, nei libri che hanno come protagonista l’autore tv Carlo Monterossi. Il Biondo e Quello con la cravatta erano due personaggi accessori, magari destinati a un solo episodio, e invece nel 2025 Alessandro Robecchi – l’autore di tutto quello che abbiamo detto finora – ha deciso di nobilitarli a protagonisti di una storia tutta loro.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Colpi di scena, killer e rampolli. Il free jazz di Robecchi è da applausi

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