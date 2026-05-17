Nella giornata di oggi, si sono disputate diverse partite della Serie A 202526, con l’Inter che ha ottenuto un pareggio casalingo contro il Verona con il punteggio di 1-1. La Juventus ha proseguito il suo cammino nel campionato, mentre i risultati di altre squadre sono stati aggiornati in tempo reale. La giornata ha visto alcune sorprese e conferme, con le formazioni che si sono affrontate sul campo in partite che hanno coinvolto varie zone della classifica.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Inter fermata in casa 1-1 dal Verona

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