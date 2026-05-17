Nella partita di oggi a San Siro, Inter e Verona si sono affrontate senza trovare la rete, portando il punteggio sullo 0-0. La sfida è terminata senza gol e senza cambiamenti nel risultato finale. Nel frattempo, sono in corso altri incontri della Serie A 202526, con aggiornamenti in tempo reale sui risultati e sui progressi delle varie squadre. La Juventus sta seguendo il suo percorso nel campionato, mentre gli altri incontri si stanno svolgendo per tutta la giornata.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: resiste lo 0-0 a San Siro tra Inter e Verona

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