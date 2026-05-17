Un semplice pulsante ha riavviato la fontana degli anni Venti, ripristinando l’erogazione dell’acqua dopo anni di inattività. In pochi secondi, il flusso d’acqua è tornato ad animare un elemento di arredo urbano che rappresenta una testimonianza storica del centro. L’operazione, eseguita senza interventi complessi, ha restituito alla città un pezzo di memoria legato alla sua identità. La fontana, ora di nuovo funzionante, si trova nel cuore della zona più frequentata.

Un bottone, pochi secondi di erogazione e il ritorno dell’acqua da un arredo urbano che appartiene alla memoria del centro. È stata inaugurata ieri mattina la riattivazione della fontanella storica di piazza Ancona, risalente agli anni Venti e recuperata grazie al lavoro del comitato Rigenera Sbt, in particolare di Daniele Paolini e Gian Luigi Pepa. La fontana funziona con un sistema "a tempo": premendo il pulsante, l’acqua esce per alcuni secondi e poi si interrompe automaticamente. Il primo bicchiere, per cavalleria, è stato versato dalla candidata sindaca Maria Elisa D’Andrea, presente insieme al candidato sindaco Nicola Mozzoni, al presidente della Ciip Marco Perosa, a Paolini e Pepa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rigenera Sbt riattiva la fontana degli anni Venti

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