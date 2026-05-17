Riforma Polizia Locale l' onorevole Morrone attacca il Pd riminese | miope e irresponsabile solo critiche nessuna proposta

L’onorevole ha commentato duramente le posizioni del Partito Democratico locale riguardo alla riforma della Polizia Locale, definendole miope e prive di proposte concrete. Ha criticato il partito per aver limitato il dibattito a sole critiche, senza offrire alternative o soluzioni pratiche. La sua analisi si concentra sull'atteggiamento di ostruzionismo che, secondo lui, avrebbe ostacolato un intervento volto a rivedere l’ordinamento delle forze di sicurezza sul territorio. La discussione sulla riforma, approvata di recente alla Camera, continua a suscitare reazioni contrastanti.

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