Riforma Polizia Locale l' onorevole Morrone attacca il Pd riminese | miope e irresponsabile solo critiche nessuna proposta
L’onorevole ha commentato duramente le posizioni del Partito Democratico locale riguardo alla riforma della Polizia Locale, definendole miope e prive di proposte concrete. Ha criticato il partito per aver limitato il dibattito a sole critiche, senza offrire alternative o soluzioni pratiche. La sua analisi si concentra sull'atteggiamento di ostruzionismo che, secondo lui, avrebbe ostacolato un intervento volto a rivedere l’ordinamento delle forze di sicurezza sul territorio. La discussione sulla riforma, approvata di recente alla Camera, continua a suscitare reazioni contrastanti.
“Una squadra di irresponsabili in tema di sicurezza, come ampiamente dimostrato dalla situazione non felice del riminese, capaci solo di fare ostruzionismo strumentale contro il disegno di legge delega appena approvato alla Camera per la revisione complessiva dell’ordinamento della Polizia. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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