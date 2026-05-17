Quattro morti in poche ore in Lombardia una impressionante scia di lutti | strade insanguinate l’infinita conta delle vittime

Da ilgiorno.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore, la Lombardia ha registrato quattro decessi a seguito di incidenti stradali avvenuti in diverse zone della regione. Le autorità hanno segnalato che gli episodi si sono verificati nel giro di poche ore, coinvolgendo vari veicoli e causando danni e feriti. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sulle cause di ciascun incidente, mentre i soccorritori sono intervenuti sul posto per prestare assistenza e portare via i feriti. La regione si trova di fronte a una serie di eventi tragici che hanno provocato un forte impatto sulla comunità.

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Milano – Quattro vittime nell’arco di poche ore. È drammatico il bilancio degli incidenti stradali avvenuti lungo le strade della Lombardia. Storie diverse che si intrecciano, in una lunga, interminabile scia di lutti. Nella notte tra sabato e domenica  un ragazzo di soli 22 anni ha perso la vita nella notte lungo l’A1: la BMW all'interno della quale si trovava si è schiantata contro un mezzo pesante. Il gravissimo incidente è avvenuto poco prima delle due di notte in direzione sud all'altezza del chilometro 28 in territorio di Villanova del Sillaro, in provincia di Lodi. Poco più di un’ora prima, all’una, è morto sul colpo un ragazzo di 28 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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