Quanto guadagna Sinner se vince gli Internazionali di Roma | punti e montepremi

Da fanpage.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo di Roma, il vincitore ottiene 1000 punti ATP e un montepremi di oltre un milione di euro. La sfida tra il tennista italiano e l’avversario argentino si conclude con la possibilità di aggiudicarsi questa cifra significativa. I punti e il premio in denaro rappresentano gli aspetti principali legati al risultato finale dell’incontro. La competizione si svolge sul campo, con il vincitore che salirà in classifica e riceverà la somma stabilita.

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In palio per il vincitore del torneo di Roma ci sono 1000 importantissimi punti ATP. Chi vincerà tra Sinner e Darderi porterà a casa un premio di oltre un milione di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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