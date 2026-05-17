Quanto guadagna Sinner se vince gli Internazionali di Roma | punti e montepremi
Al torneo di Roma, il vincitore ottiene 1000 punti ATP e un montepremi di oltre un milione di euro. La sfida tra il tennista italiano e l’avversario argentino si conclude con la possibilità di aggiudicarsi questa cifra significativa. I punti e il premio in denaro rappresentano gli aspetti principali legati al risultato finale dell’incontro. La competizione si svolge sul campo, con il vincitore che salirà in classifica e riceverà la somma stabilita.
In palio per il vincitore del torneo di Roma ci sono 1000 importantissimi punti ATP. Chi vincerà tra Sinner e Darderi porterà a casa un premio di oltre un milione di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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