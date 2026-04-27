Le mule con tacco sono tornate di tendenza e stanno conquistando molte appassionate di moda questa stagione. Le scarpe, che ricordano quelle di alcuni anni Novanta, sono caratterizzate da un design senza lacci o chiusure, con un tacco che le rende più eleganti rispetto alle classiche décolleté. La loro diffusione si nota nelle vetrine e tra le collezioni di diversi stilisti, confermando il loro ritorno sulla scena calzaturiera.

Mules sì, ma con il tacco! Le scarpe virali degli anni Novanta sono tornate di moda e ora sono più glamour che mai. Stilisti e designer quest’anno hanno scelto di ripresentarle in una versione più innovativa e ricercata, capace di sfruttare tutto il potenziale delle mules. Queste calzature infatti hanno già una conformazione molto particolare e ideale per la bella stagione: sono aperte sul tallone, dunque si indossano facilmente come una ciabatta classica, ma con l’aggiunta del tacco diventano glamour, ideali da usare sia in città che al mare. Pratiche, comode e stilose, le mules con il tacco stanno bene con tutto e si adattano a qualsiasi outfit.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Non le solite décolleté. Le mules con tacco sono le scarpe-ossessione della stagione che piacciono a tutte

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