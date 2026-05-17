Domenica si disputa la partita tra Osasuna ed Espanyol, due squadre ferme a 42 punti in classifica, valida per la trentasettesima giornata della Liga. La gara si svolge in un momento in cui entrambe le formazioni cercano punti importanti per la salvezza. La sfida sarà trasmessa in diretta e rappresenta un’occasione per entrambe di migliorare la propria posizione in classifica. Le formazioni sono ancora da definire, ma l’obiettivo di ottenere un risultato positivo è condiviso da entrambe le squadre.

Osasuna-Espanyol è una gara della trentasettesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Osasuna ed Espanyol sono ferme a quota 42 punti. In un campionato normale avrebbe brindato già alla salvezza, non è così quest’anno in Spagna visto che ci sono due squadra e quota 39 e che possono ancora salvarsi. Ma un punto a testa, viste le partite che andranno ad affrontare le altre, potrebbe bastare. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Di certo, soprattutto l’Osasuna visto che gioca in casa, vorrà in tutti i modi cercare di portare a casa l’intero malloppo. Ci proveranno di più sicuramente, ma se la partita non si dovesse sbloccare, ad un certo punto, meglio non rischiare nulla. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Osasuna-Espanyol: un pari per la salvezza

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