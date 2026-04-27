Pronostico Espanyol-Levante | finalmente salvezza

Lunedì alle 21 si gioca la partita tra Espanyol e Levante nella Liga spagnola. L'Espanyol arriva alla sfida dopo aver affrontato sedici partite senza riuscire a ottenere una vittoria, mentre il Levante cerca di migliorare la propria situazione in classifica. La sfida promette di essere decisiva per entrambe le squadre che cercano punti fondamentali per il cammino di salvezza.

Sedici partite senza vittorie. Dopo un avvio clamoroso, tant’è che si pensava che l’Espanyol potesse entrare in zona Europa, i catalani hanno perso tutto quello che di buono avevano fatto nella prima parte. Ma finalmente, nel posticipo di lunedì contro il Levante, c’è l’occasione per chiudere i conti. Con 38 punti in classifica i padroni di casa per ora non sono salvi, ma la permanenza la vedono molto da vicino onestamente. E con una vittoria questa notte allora anche l’aritmetica sarebbe cosa fatta. Semplice? Non del tutto, nonostante il Levante occupi il penultimo posto. Gli ospiti vivono un buon momento con due vittorie di fila che hanno ridato, anche in maniera del tutto inaspettata, la possibilità di rimanere in corsa.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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