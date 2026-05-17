Probabili formazioni Juve Fiorentina | Spalletti ha quasi sciolto le riserve Ultimissime

Spalletti ha annunciato di aver deciso quasi tutte le scelte per la formazione che scenderà in campo allo Stadium contro la Fiorentina. La partita è in programma nei prossimi giorni, e le ultime indicazioni riguardano i giocatori che saranno impiegati dal primo minuto. La Juventus si prepara a affrontare la sfida con alcune variazioni rispetto alle ultime uscite, mentre la Fiorentina si presenta con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo. Le formazioni definitive saranno comunicate prima del calcio d’inizio.

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