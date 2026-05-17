Prisco altro upgrade | senza Maita il metronomo giallorosso si prende la scena
Nella vittoria per 4-1 contro il Vicenza, durante la serata al ‘Menti’, l’attenzione si è concentrata su Antonio Prisco, che ha dominato il centrocampo. La partita si è conclusa con un risultato schiacciante, ma il giocatore ha mostrato una presenza costante e determinante nel reparto centrale. Manca Maita, ma Prisco ha assunto il ruolo di regista, contribuendo attivamente alla manovra della squadra. L'intera serata ha sottolineato la sua importanza in campo in questa partita.
Tempo di lettura: 2 minuti Nella scintillante serata del ‘ Menti’ chiusa con un pazzesco 4-1 rifilato al Vicenza, a prendersi la scena in mezzo al campo è stato senza dubbio Antonio Prisco. Nei presupposti la gara decisiva per aggiudicarsi la Supercoppa doveva essere di quelle “lacrime e sangue” per il metronomo della Strega. Senza lo squalificato Maita, mister Floro Flores ha mantenuto il consueto 4-2-3-1 piazzando Kouan al fianco di Prisco. Il canterano della Strega, senza battere ciglio, ha estratto dal cilindro una prova pazzesca per qualità, intensità e leadership tanto da spingere il commentatore Roberto Rambaudi (Rai Sport) a paragonarlo a Xavi per il modo di stare in campo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Sullo stesso argomento
Benevento, quanto sei bello: Maita alza la Coppa, il cielo è giallorosso sopra il VigoritoTempo di lettura: 2 minutiDulcis in fundo per la Strega che vede dissolversi l’imbattibilità casalinga per colpa di una Cavese cinica e fortunata, ma...
Mercato Inter, altro intrigo con la Roma? Non solo Koné, i nerazzurri puntano su un altro giocatore giallorosso: i dettaglidi Redazione Inter News 24Mercato Inter, i nerazzurri guardano in casa della Roma e nel mirino non c’è solo Koné: ecco l’altro giocatore giallorosso...