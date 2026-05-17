Prisco altro upgrade | senza Maita il metronomo giallorosso si prende la scena

Nella vittoria per 4-1 contro il Vicenza, durante la serata al ‘Menti’, l’attenzione si è concentrata su Antonio Prisco, che ha dominato il centrocampo. La partita si è conclusa con un risultato schiacciante, ma il giocatore ha mostrato una presenza costante e determinante nel reparto centrale. Manca Maita, ma Prisco ha assunto il ruolo di regista, contribuendo attivamente alla manovra della squadra. L'intera serata ha sottolineato la sua importanza in campo in questa partita.

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