Premio Stuparich | le voci dei giovani tra realtà e finzione

Il Premio Stuparich mette in evidenza le differenze nei racconti prodotti da giovani studenti di filosofia e da giovani lavoratori. Le narrazioni dei primi spesso si concentrano sulle riflessioni e le interpretazioni di realtà astratte, mentre quelle dei secondi tendono a descrivere esperienze concrete e quotidiane. I vincitori del premio usano la scrittura come mezzo per chiarire i propri pensieri e condividere le proprie storie, evidenziando come il racconto sia diventato uno strumento di comunicazione diretto e personale.

? Punti chiave Come cambiano i racconti tra chi studia filosofia e chi lavora?. Perché la scrittura è diventata uno strumento di chiarezza per i vincitori?. Quali temi emergenti stanno trasformando le opere dei giovani candidati?. Come può un concorso letterario diventare un trampolino per carriere professionali?.? In Breve Giuria guidata da Cristina Benussi valuterà i testi entro il 30 giugno 2026.. Partecipanti sotto i trenta anni coinvolgono Slovenia, Croazia, Austria e Friuli Venezia Giulia.. Vincitore Edoardo Rizzo ha presentato racconto sulla memoria basato su viaggio in Messico.. Il Circolo della Cultura e delle Arti compie ottant'anni nel 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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