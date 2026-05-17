Premier West Ham a un passo dal baratro Duello Arsenal-City giorni decisivi

Da gazzetta.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il West Ham si trova in una posizione critica in classifica, con la squadra penultima e reduce dalla sconfitta contro il Newcastle. La distanza dai rivali diretti, come il Tottenham di De Zerbi, si riduce a due punti, e la prossima partita contro il Chelsea si presenta come un'occasione chiave. Parallelamente, si avvicinano i giorni decisivi per il duello tra Arsenal e Manchester City, due squadre coinvolte nelle zone alte della classifica. La stagione si avvia verso le fasi finali, con molte sfide ancora da affrontare.

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E ora spazio alla volata per il titolo tra Arsenal e Manchester City. La domenica del penultimo turno di Premier, aspettando le prime due della classe in campo domani e martedì, ha reso ancora più complicata la situazione del West Ham, sconfitto a Newcastle e sempre più vicino alla retrocessione. La 37ª giornata ha reso ancora più intricata la volata per gli ultimi posti in Europa e celebrato Bruno Fernandes: il capitano del Manchester United, nel polemico 3-2 dei suoi sul Nottingham Forest, è arrivato a 20 assist in stagione, il massimo di sempre in Premier raggiunto in precedenza solo da Thierry Henry e Kevin De Bruyne. Il West Ham vede l’incubo Championship sempre più vicino a materializzarsi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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