Polizia locale patto fra tre municipalità

Tre municipalità hanno firmato un accordo per intensificare la presenza della Polizia Locale durante l’estate. L’obiettivo è monitorare e controllare le strade, rafforzando la sicurezza e la tutela delle aree naturali. Le autorità hanno pianificato interventi specifici per prevenire comportamenti illeciti e garantire un ambiente più sicuro per residenti e visitatori. L’intesa prevede anche un aumento delle pattuglie nelle zone più frequentate e nei punti di maggiore interesse pubblico.

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Un’estate sotto la lente d’ingrandimento della Polizia Locale per garantire strade più sicure e aree naturali protette. È questo il cuore del progetto intercomunale “Sicurezza e Tutela del Territorio“, che vedrà i comuni di Maleo, Castelgerundo e Cornovecchio unire formalmente le proprie forze a partire dal prossimo 1° luglio fino a metà ottobre. Il piano, coordinato dal Commissario Roberto Castaldi (nella foto), punta a presidiare il territorio in una fascia oraria storicamente critica, ovvero quella che va dal tardo pomeriggio fino alla mezzanotte. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è duplice: da un lato scoraggiare la guida... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Polizia locale, patto fra tre municipalità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ENG SUB | PVVersatile Mage Season 7 Preview | Yuewen Animation Sullo stesso argomento Leggi anche: Cerano, aumenta la collaborazione fra Comune, Protezione civile e polizia locale Sud, tre ASL firmano il patto per potenziare la sanità locale? Cosa scoprirai Come cambieranno i servizi sanitari nei piccoli borghi del Sud? Chi sono i rappresentanti civici che parteciperanno al tavolo... Polizia locale, patto fra tre municipalitàUn’estate sotto la lente d’ingrandimento della Polizia Locale per garantire strade più sicure e aree naturali protette. È questo il cuore del progetto intercomunale Sicurezza e Tutela del Territorio ... ilgiorno.it Patto per la sicurezza, c’è la firma: a Porto Sant'Elpidio agenti di polizia locale fino alle 22PORTO SANT'ELPIDIO Patto per la sicurezza urbana, un altro passo avanti. La giunta comunale ha infatti approvato il progetto di attuazione del patto che era stato sottoscritto a dicembre 2024 con la ... corriereadriatico.it