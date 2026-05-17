A Roma, 150 pizzerie sono state selezionate per partecipare a Pizza Maxima 2026, un evento dedicato all’arte bianca. La competizione coinvolge diversi esercizi della città, tra cui alcune delle più note e altre meno conosciute, tutte impegnate a mettere in mostra le proprie tecniche e ricette. La selezione ha coinvolto pizzerie di varie zone, creando un panorama variegato di interpretazioni e stili. La manifestazione si svolge con l’obiettivo di valorizzare la tradizione e l’innovazione nel settore della pizza.

? Domande chiave Quali pizzerie della tua regione sono entrate nella selezione?. Chi sono i nomi che sfidano il primato dell'arte bianca?. Come cambierà il mercato dopo il nuovo marchio Pizza Maxima?. Perché l'UNESCO ha esteso la protezione alla pizza di tutta Italia?.? In Breve Organizzatori Fabio Carnevali e Vincenzo Pagano cambiano marchio per evitare imitazioni nel settore.. Evento include la Pizza Conference con due aree tematiche su marketing e business.. Le 150 candidate sono divise tra regioni come Campania con 33 pizzerie e Lazio con 22.. Riconoscimento segue la dichiarazione della Cucina Italiana come patrimonio immateriale UNESCO.. Il 22 giugno 2026, sul palcoscenico di Spazio Novecento a Roma, saliranno le 150 pizzerie candidate alla prestigiosa classifica Pizza Maxima. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pizza Maxima 2026: 150 pizzerie a Roma per l’arte bianca

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