Pizza Maxima | 150 pizzerie in gara per il nuovo premio a Roma

A Roma sono in corso le selezioni per un nuovo premio dedicato alle pizzerie, con 150 esercizi in gara. Tra queste, diverse pizzerie provenienti dalla Campania e dal Lazio si contendono i primi posti. I vincitori saranno scelti attraverso votazioni segrete condotte da una giuria di critici specializzati. L’evento interessa locali di varie dimensioni e stili, tutti pronti a confrontarsi per ottenere il riconoscimento.

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