Pizza Maxima | 150 pizzerie in gara per il nuovo premio a Roma
A Roma sono in corso le selezioni per un nuovo premio dedicato alle pizzerie, con 150 esercizi in gara. Tra queste, diverse pizzerie provenienti dalla Campania e dal Lazio si contendono i primi posti. I vincitori saranno scelti attraverso votazioni segrete condotte da una giuria di critici specializzati. L’evento interessa locali di varie dimensioni e stili, tutti pronti a confrontarsi per ottenere il riconoscimento.
?? Punti chiave Quali pizzerie campane e laziali si contendono il podio? Chi sono i critici che decideranno i vincitori con votazioni segrete? Perché il nuovo brand Pizza Maxima vuole distinguersi dalle imitazioni? Come influenzerà questa classifica il business delle migliori pizzerie italiane??? In Breve Evento previsto il 22 giugno 2026 presso lo Spazio Novecento di Roma. Campania con 33 candidate e Lazio con 22 pizzerie guidano la competizione. Fabio Carnevali e Vincenzo Pagano promuovono il n .🔗 Leggi su Ameve.eu
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