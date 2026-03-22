Formazioni ufficiali Como Pisa | le scelte di Fabregas e Hiljemark

Le formazioni ufficiali di Como e Pisa sono state annunciate, con Cesc Fabregas e Oscar Hiljemark che hanno scelto i propri schieramenti per la partita in programma. Entrambi i club hanno comunicato le rose definitive prima dell'inizio del match, che si svolgerà in uno stadio da definire. Le formazioni sono state rese note attraverso i canali ufficiali delle società poco prima del calcio d'inizio.

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