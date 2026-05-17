Piacenza Mosaico | Il partenariato per un ospedale in diverse città ha creato problemi
Un particolare dibattito riguarda la realizzazione di un nuovo ospedale in diverse città, con l’obiettivo di migliorare i servizi sanitari. Tuttavia, sono emersi problemi legati a un partenariato tra vari enti coinvolti nel progetto, che ha causato difficoltà nella gestione e nell’organizzazione. La questione centrale riguarda le modalità di collaborazione e le decisioni prese, piuttosto che la semplice necessità di un nuovo ospedale in sé. La discussione continua senza che siano state definite soluzioni definitive.
«Come sempre, viene posta la domanda nei termini sbagliati. La domanda non è se a Piacenza serva un nuovo ospedale. La domanda è: abbiamo così tanta necessità di un nuovo ospedale? E a quali compromessi siamo disposti ad arrivare per averlo?». Da qui parte la riflessione dell’associazione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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