Piacenza Mosaico | Il partenariato per un ospedale in diverse città ha creato problemi

Da ilpiacenza.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un particolare dibattito riguarda la realizzazione di un nuovo ospedale in diverse città, con l’obiettivo di migliorare i servizi sanitari. Tuttavia, sono emersi problemi legati a un partenariato tra vari enti coinvolti nel progetto, che ha causato difficoltà nella gestione e nell’organizzazione. La questione centrale riguarda le modalità di collaborazione e le decisioni prese, piuttosto che la semplice necessità di un nuovo ospedale in sé. La discussione continua senza che siano state definite soluzioni definitive.

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«Come sempre, viene posta la domanda nei termini sbagliati. La domanda non è se a Piacenza serva un nuovo ospedale. La domanda è: abbiamo così tanta necessità di un nuovo ospedale? E a quali compromessi siamo disposti ad arrivare per averlo?». Da qui parte la riflessione dell’associazione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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