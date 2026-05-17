Pavia e El Salvador | missione medica per la salute dei neonati
Una missione medica si svolge tra Pavia e El Salvador, con l’obiettivo di migliorare la salute dei neonati. Durante l’iniziativa, un team di medici italiani guiderà lo scambio di conoscenze e pratiche cliniche con i professionisti locali. L’intervento si concentra sulla diagnosi e il trattamento delle patologie neonatali, coinvolgendo strutture sanitarie sia in Italia che nel paese centroamericano. La collaborazione mira a condividere metodologie e a rafforzare le competenze mediche nel settore della neonatologia.
? Punti chiave Come influenzerà questa missione la salute dei neonati in El Salvador?. Chi sono i medici che guideranno lo scambio scientifico a Pavia?. Perché il governo italiano ha stanziato 3,5 milioni di euro?. Quali nuovi progetti nasceranno dagli incontri diplomatici a Roma?.? In Breve Progetto finanziato con 3,5 milioni di euro dal Ministero degli Affari Esteri.. Delegazione guidata da Elisa Beatriz Gamero Alfaro e Juan Antonio Morales Rodríguez.. Visite cliniche al Policlinico San Matteo e all'Istituto Mondino tra 18 e 20 maggio.. Accordo quadro con il Ministero della Salute salvadoregno siglato a maggio 2025.. Lunedì 18 maggio 2026, una delegazione del Governo di El Salvador approderà a Pavia per dare seguito al progetto internazionale Nascere con affetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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