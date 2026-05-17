Pauroso incidente sulla Monselice Mare | 5 giovanissimi in prognosi riservata
Un grave incidente si è verificato sulla strada tra Chioggia e Monselice, coinvolgendo cinque giovani a bordo di una Volkswagen Golf. L’auto è uscita di strada e si è schiantata, causando ferite serie ai passeggeri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno trasportato i feriti in ospedale. Attualmente, tutti e cinque si trovano in prognosi riservata. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità.
Ha rischiato di trasformarsi in una strage il ritorno a casa di una compagnia di 5 amici veronesi a bordo di una Volkswagen Golf in transito da Chioggia verso Monselice. Oggi 17 maggio alle 8 del mattino lungo la Strada Regionale 104 Monselice Mare all'altezza del comune di Correzzola per cause. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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