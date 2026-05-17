Pauroso incidente sulla Monselice Mare | 5 giovanissimi in prognosi riservata

Un grave incidente si è verificato sulla strada tra Chioggia e Monselice, coinvolgendo cinque giovani a bordo di una Volkswagen Golf. L’auto è uscita di strada e si è schiantata, causando ferite serie ai passeggeri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno trasportato i feriti in ospedale. Attualmente, tutti e cinque si trovano in prognosi riservata. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità.

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