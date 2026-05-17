A Angera, in provincia di Varese, si tiene un evento motociclistico che va oltre una semplice esposizione di moto d’epoca. L’iniziativa coinvolge appassionati di meccanica e si distingue per il suo stile, richiamando l’attenzione anche sulla sensibilità sociale dei partecipanti. La manifestazione si svolge in un contesto che combina passione per le due ruote e attenzione ai valori condivisi, attirando pubblico e appassionati di motori da diverse aree.

ANGERA (Varese) Non è soltanto una parata di moto d’epoca. È un evento motociclistico fatto di stile, passione meccanica e sensibilità sociale. Oggi il Varesotto tornerà a vestirsi di tweed, giacche sartoriali e caschi vintage con la nuova edizione della “ Distinguished Gentleman’s Ride ”, l’evento internazionale che unisce il fascino delle due ruote alla raccolta fondi per la salute maschile. Da Angera a Volandia, lungo le strade affacciate sui laghi e tra i paesaggi simbolo della provincia, sfileranno motociclisti provenienti da tutto il territorio in sella a café racer, scrambler e moto classiche trasformando il tragitto in una sorta di elegante corteo rétro dal sapore cinematografico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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