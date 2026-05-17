Parola ai campioni a chilometro zero rimasti in Fvg per coniugare studio e sport

Nel Friuli Venezia Giulia, alcuni atleti che praticano discipline ad alto livello decidono di rimanere nelle proprie comunità per continuare gli studi e praticare sport senza dover abbandonare le proprie radici. Questi giovani campioni spesso conciliano l’attività sportiva con un percorso scolastico impegnativo, optando per soluzioni che evitano la migrazione verso grandi club o centri più affermati. La scelta di rimanere nei territori di origine rappresenta una possibilità concreta per chi desidera mantenere un equilibrio tra formazione e attività sportiva.

Non sempre fare sport ad alto livello e svolgere un percorso di studi impegnativo significa scegliere fra l’uno e l’altro e non sempre la precocizzazione di atlete e atleti e la “fuga di talenti” dai piccoli e medi centri verso club blasonati è l’unica strada possibile. A raccontarlo, agli. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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