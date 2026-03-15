Juventus Women Milan | sintesi moviola risultato tabellino e cronaca live

Nella sedicesima giornata di Serie A Women, Juventus Women e Milan si sono affrontate in una partita che ha visto entrambe le squadre scendere in campo con le formazioni ufficiali e rispettare il programma previsto. La cronaca live ha seguito passo passo le azioni principali, mentre la moviola ha evidenziato le decisioni arbitrali e i momenti più contestati. Alla fine, il risultato è stato comunicato e il tabellino aggiornato.

di Mauro Munno Juventus Women Milan: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Sedicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che viene dalla vittoria in Coppa Italia con la Fiorentina. Per le bianconere l’obiettivo stagionale in campionato è diventato la qualificazione alla prossima Champions. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Milan 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 14.00 Migliore in campo Juventus Women:. A conclusione del match Juventus Women Milan 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Milan: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live Articoli correlati Inter Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca liveCalciomercato Juve, sfida a questa squadra per un portiere: Comolli pronto a ‘pescare’ il nuovo numero uno dalla Germania. Napoli Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca livePoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Milan 2-1 Juventus Women | HIGHLIGHTS Serie A Women Una raccolta di contenuti su Juventus Women Milan Temi più discussi: Coppa Italia femminile: 2-0 Juve alla Fiorentina; Torna il campionato: Roma in casa con la Fiorentina, l’Inter va a Sassuolo. Spicca Juventus-Milan; Juventus - Milan Donna in Diretta Streaming | DAZN IT; Tabellino partita Juventus Women vs Genoa Women. Fiorentina Juventus Women 0-2: Capeta-Beccari, finale di Coppa Italia a un passoFiorentina Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia femminile La Juventus Women di Max Canzi è ospite della ... juventusnews24.com Juventus Women, colpo in trasferta: 0-2 alla Fiorentina nella semifinale d’andata di Coppa ItaliaJuventus Women vince 2-0 a Firenze nella semifinale d’andata di Coppa Italia: gol di Beccari e Capeta. Ritorno decisivo a Biella. quotidianopiemontese.it Juventus Women, le parole di Canzi verso il Milan Cosa ha detto facebook Ottima risposta della Juventus Women a Firenze. Il successo per 2 a 0 porta le bianconere ad un passo dalla finale di Coppa Italia Bianconere molto positive nella prima frazione dove passano in vantaggio con #Beccari Nella ripresa raddoppio ancora di #Ca x.com