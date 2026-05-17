Parma Juventus Women 0-1 LIVE | Godo sblocca su punizione

Nel match valido per la ventiduesima giornata di Serie A Women, la squadra ospite ha vinto 1-0 contro la formazione di casa. La rete decisiva è arrivata su punizione e ha permesso di sbloccare il risultato. La partita ha visto diverse occasioni da entrambe le parti, con interventi di rilievo tra i pali e azioni offensive che non sono riuscite a cambiare l’esito finale. Ecco una cronaca dettagliata di quanto accaduto sul campo.

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di Mauro Munno Parma Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventiduesima giornata di Serie A Women. Ventiduesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che è riuscita a blindare il terzo posto che vale la Champions. L’ultima giornata con il Parma diventa occasione per dare minutaggio alle giocatrici che hanno avuto meno spazio in avvicinamento alla finale di Coppa Italia. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Parma Juventus Women 0-1: sintesi e moviola. 9? Gol Godo – Pennella su punizione, la palla passa a lato della barriera (non ben piazzata) e si infila nell’angolino basso alla destra di Copetti che non arriva 4? Tiro Uffren – Botta da fuori dopo una respinta corta di Kullberg, a lato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Parma Juventus Women 0-1 LIVE: Godo sblocca su punizione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Juventus Women 2-1 Napoli | HIGHLIGHTS Coppa Italia Women Sullo stesso argomento Parma Juventus Women LIVE: Rasmussen e Moretti titolari, torna dal 1? Gododi Mauro MunnoParma Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventiduesima giornata di Serie A... Juventus Women Milan 0-0 LIVE: Stolen Godo fallisce un rigoredi Mauro MunnoJuventus Women Milan: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di Serie A... Penultimo weekend ieri #Juve ha vinto ultima gara #Under20 vs #Atalanta DOMANI h12 #JuveFiorentina per rimanere tra le quali #UCL h18 ultima gara di campionato #JuventusWomen a #Parma Weekend prossimo finale di #CoppaItaliaFemminile e x.com Parma-Juventus Women, le formazioni ufficiali: le scelte di CanziUn match che ha poco da dire in termini di classifica per la squadra di Massimiliano Canzi, già certa dell'accesso in Champions ... tuttojuve.com Parma Juventus Women live: Rasmussen e Moretti titolari, torna dal 1? GodoParma Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventiduesima giornata di Serie A Women Ventiduesima partita di Serie A Women per la Juventus Women ... msn.com Parma - Roma reddit