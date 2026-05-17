Parliamo Manfredoniano | Aprüle fé ‘u fiöre e Magge jéve l’onöre

In dialetto manfredoniano si trova un proverbio che dice: “Aprüle fé ‘u fiöre, e Magge jéve l’onöre”, ovvero “Aprile fa il fiore, e Maggio ha l’onore”. Questo modo di dire riflette la saggezza popolare legata alle stagioni e ai cicli della natura. La frase sottolinea il ruolo di aprile come mese di fioritura e maggio come periodo di celebrazione e rispetto. Tali proverbi sono spesso tramandati oralmente e rappresentano un patrimonio culturale radicato nelle tradizioni locali.

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Aprüle fé ‘u fiöre, e Magge jéve l’onöre Aprile fa il fiore, e Maggio ha l’onore. La fatica la fa uno, e il merito lo prende un’altro. Succede spessissimo anche nella vita degli uomini. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Parliamo Manfredoniano: “Aprüle fé ‘u fiöre, e Magge jéve l’onöre” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Parliamo Manfredoniano: “Velózze”Pianta selvatica (Asphodelus aestivus o microcarpus) dalle foglie lunghe, fiori rosati a grappoli, e fusto alto circa 50 cm. Parliamo Manfredoniano: ChiachjilleAdattamento al dialetto locale del termine napoletano chiachiello che ha lo stesso significato nelle due parlate.