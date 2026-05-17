Parco Ferrari chiude il bar | Equilibrio economico difficile Il Comune cerca un nuovo gestore
Il chiosco-bar del Parco Ferrari ha chiuso i battenti a causa di difficoltà nel mantenere un equilibrio economico sostenibile. Il Comune ha annunciato di essere alla ricerca di un nuovo gestore per riaprire il punto ristoro in vista della stagione estiva. Attualmente, il chiosco resta vuoto, e l’amministrazione comunale sta lavorando per trovare una soluzione che consenta di riattivare il servizio nel parco pubblico. La chiusura ha lasciato scoperto il locale che solitamente ospitava i visitatori durante le giornate di relax.
Resta scoperto il chiosco-bar del Parco Ferrari, forcing del Comune per riaprire il punto ristoro per l’estate. È stato pubblicato il bando per trovare il nuovo gestore, c’è tempo fino al 3 giugno per presentare la richiesta di concessione: la gara prevede oltre all’apertura del chiosco, la presentazione nell’area di "un ampio programma di iniziativa ricreative e di intrattenimento". Corsa contro il tempo da parte del Comune dunque dopo la disdetta, alla scadenza del contatto di sei anni, dei gestori precedenti, la cooperativa Caleidos in partnership con la Uisp. "Per una cooperativa – spiega il presidente Franco Boldini – è complicato trovare un equilibrio economico, i costi di gestione erano alla lunga insostenibili, tanto più per un’attività quasi esclusivamente stagionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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