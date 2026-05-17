Parco Ferrari chiude il bar | Equilibrio economico difficile Il Comune cerca un nuovo gestore

Il chiosco-bar del Parco Ferrari ha chiuso i battenti a causa di difficoltà nel mantenere un equilibrio economico sostenibile. Il Comune ha annunciato di essere alla ricerca di un nuovo gestore per riaprire il punto ristoro in vista della stagione estiva. Attualmente, il chiosco resta vuoto, e l’amministrazione comunale sta lavorando per trovare una soluzione che consenta di riattivare il servizio nel parco pubblico. La chiusura ha lasciato scoperto il locale che solitamente ospitava i visitatori durante le giornate di relax.

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