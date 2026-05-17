Bresso diventa sempre più una " Città Spugna " con l’apertura del parcheggio pubblico di via Del Molino, dove l’acqua piovana è drenata dall’asfalto al sottosuolo e non è più convogliata all’interno delle condotte fognarie: con questo intervento, in città salgono così a due i posteggi comunali, rigenerati secondo il principio della " invarianza idraulica ", nell’ambito del piano "Città Metropolitana Spugna", finanziato dal Pnrr europeo. Oltre a quello di via Del Molino, con le sue 35 piazzole di sosta, anche il parcheggio di via Archimede è stato ristrutturato sul finire del 2024, secondo i criteri sostenibili della "spugna": in totale sul territorio metropolitano di Milano gli interventi di "Città Spugna" previsti sono 90 in 32 Comuni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Parcheggio pubblico di via De Molino. Il secondo passo della “Città spugna“

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Ho sempre voluto sapere la risposta a questa domanda: perché le persone parcheggiano in un viale mentre si guida in una strada parco reddit