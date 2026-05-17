Nella partita tra Pisa e Napoli, terminata con un punteggio di 0-2, le pagelle di Fabrizio d’Esposito mettono in evidenza alcune valutazioni sui protagonisti. Tra i vari giudizi, si ricorda come l’allenatore di Napoli abbia un paragone con un celebre tecnico del passato, mentre il centrocampista scozzese viene definito un elemento di grande spinta offensiva. Sul fronte dei singoli, il portiere azzurro viene ricordato anche per una delle sue ultime apparizioni con la maglia partenopea, collegandola a un periodo storico recente.

Le pagelle di Pisa-Napoli 0.2, a cura di Fabrizio d’Esposito MERET. E fu alla penultima azzurra (?) di Antonio Conte, sia sempre lode a lui, che si rivide finanche il giovane Meret, portiere di due scudetti ma sempre rimasto in bilico tra l’elogio e la stroncatura. In questo grottesco mezzogiorno della Waterloo del calcio italiano, la sua porta non pende come la torre autoctona e resta vergine. Di suo ci mette un’uscita efficace su Stojilkovic alla fine del primo tempo e una paratona su Moreo al 49’, non senza un semi-pasticcio pedestre al 73’. Come che sia, è stato bello rivederlo – 6,5 BEUKEMA. Sam l’Olandese è titolare nella partita decisiva per la Champions: per fortuna dopo appena 25’ il Napule la chiude già, senza che il Pisa si danni poi più di tanto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Pagelle – Sarri per Conte ricorderebbe Gattuso per Ancelotti. McTominay hombre vertical

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