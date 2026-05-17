Paga il pedaggio o rischi la multa | la nuova truffa su WhatsApp come riconoscerla

La polizia postale ha segnalato una nuova truffa su WhatsApp, in cui alcuni utenti hanno ricevuto messaggi falsi che sembrano provenire da Autostrade per l’Italia. In questi messaggi si invita a pagare un pedaggio o si minaccia una multa, creando confusione tra chi li riceve. Finora, sono stati riscontrati alcuni episodi di questa truffa, che mira a ingannare le persone inducendole a compiere azioni fraudolente. La polizia raccomanda di prestare attenzione e di verificare sempre la provenienza delle comunicazioni.

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Nuova truffa su WhatsApp. A segnalarla è la polizia postale, che spiega che si sono verificati alcuni episodi in cui l'utente avrebbe ricevuto falsi messaggi attribuiti ad Autostrade per l'Italia.Seguici su Google, mettici tra le tue fonti preferiteLa nuova truffaSecondo quanto comunicato dalla. 🔗 Leggi su Novaratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La truffa sul mancato pagamento del pedaggio: ecco i messaggi fake che arrivano su WhatsAppE' stata segnalata una nuova truffa veicolata tramite WhatsApp, che coinvolge falsi messaggi attribuiti ad Autostrade per l’Italia. Paga il pedaggio o rischi la multa: la nuova truffa su WhatsApp, come riconoscerla ift.tt/9nvBAcd ift.tt/TSHn67t x.com Qual è quella 'tassa invisibile' o quel costo assurdo della vita in Italia che vi manda letteralmente fuori di testa? reddit A33, da oggi si paga il tratto Alba-Bra-Cherasco. Azione: La Regione mantenga la promessa, resti gratuitoGiacomo Prandi: Chiediamo che l’ordine del giorno approvato in Consiglio Regionale negli scorsi mesi non resti lettera morta ... targatocn.it Non paga mai il pedaggio: artigiano della Val di Magra gratis in autostrada 51 volteLa Spezia – Un artigiano cinquantenne della Val di Magra è finito a processo per avere truffato per ben 51 volte la società Autostrade per l'Italia utilizzando biglietti smagnetizzati con viaggi a ufo ... ilsecoloxix.it