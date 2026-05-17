Ospitiamo il mondo | le Eolie si raccontano tra tradizione turismo e sapori

Da messinatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per tre giorni, le Isole Eolie sono state al centro di un evento dedicato alla promozione del territorio, con l’obiettivo di mettere in luce le sue potenzialità in ambito turistico ed economico. L’iniziativa, riportata dall'agenzia di stampa, ha previsto attività che spaziano dalla presentazione della storia e della cultura locale alla valorizzazione delle produzioni tipiche come la malvasia, i capperi e il cucunci. Sono stati mostrati anche aspetti legati all’arte della pietra pomice e alla coltivazione dei grani.

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Tre giorni per far scoprire o riscoprire la bellezza e le potenzialità economiche e turistiche delle Isole Eolie: un viaggio - riporta Ansa - tra storia, cultura, natura, produzioni tipiche - come la malvasia, i capperi e il cucunci - l'arte della pietra pomice e la valorizzazione dei grani. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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