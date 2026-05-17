Lunedì 18 maggio 2026 alle ore 19:00 si svolgerà il posticipo dell’ottavo turno di Allsvenskan tra Örgryte IS e IFK Goteborg. Si tratta del ritorno dopo 17 anni del Göteborgsderby, una sfida tra due squadre che si affrontano in questa partita ufficiale per la prima volta da molto tempo. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati resi noti in vista di questo incontro.

Posticipo dell’ottavo turno di Allsvenskan e torna dopo 17 anni il Göteborgsderby tra il neopromosso Örgryte IS e l‘IFK Goteborg. I Sällskapet hanno perso 4 partite su 7 e sono al momento terzultimi in classifica, con la peggior difesa del torneo. Dura la vita al ritorno in massima serie, e ad oggi è arrivata una sola vittoria in campionato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Örgryte IS-IFK Goteborg (lunedì 18 maggio 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

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