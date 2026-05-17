? Punti chiave Cosa nascondeva il termine greco apokryphos prima di diventare sinonimo di falso?. Come hanno influenzato la spiritualità i testi rimasti fuori dal canone?. Perché questi scritti paralleli formano una biblioteca alternativa alla Bibbia ufficiale?. Quali nuove prospità rivelano questi testi sulla storia della fede antica?.? In Breve Antologia curata da Erich Weidinger ed Elio Jucci pubblicata nel 1992 da Piemme.. Significato greco apokryphos indica testi nascosti e non necessariamente falsi o inautentici.. Raccolta copre circa dieci secoli di testi paralleli al canone biblico ufficiale.. Analisi critica dei testi offre prospettive diverse sulla storia della fede antica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oltre il canone: il fascino dei testi nascosti tra Bibbia e apocrifi

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